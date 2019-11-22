Son Dakika Haberleri: Siirt'te uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Siirt'te uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi yakalandı

6 saat önce

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent genelinde yapılan kontrollerde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan aranan 3 şahsın yakalandığı bildirildi.

Siirt'te uyuşturucu ticareti yapan 3 kişi yakalandı, System.String[]

Siirt İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kent genelinde yapılan kontrollerde uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan aranan 3 şahsın yakalandığı bildirildi.


Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan, uyuşturucu kullanımının yoğun olabileceği ve suç odağı haline geldiği değerlendirilen metruk binalar ile yapımı devam eden/tamamlanamayan inşaatlar ve köprü altlarının bulunduğu bölgelerde uygulama icra edildiği belirtildi. Açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, metruk binalarda, yapımı devam eden ve tamamlanamayan inşaat alanlarında, köprü altlarında uyuşturucu madde satıcısı ve kullanıcılarına yönelik kontroller şeklinde faaliyet icra edilmiştir. Yapılan kontroller neticesinde 955 şahıs, 254 araç, 24 metruk bina, kontrolü yapılmış olup, uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti yapma suçundan aranan 3 şahıs yakalanarak adli mercilere sevk edilmiştir" denildi. - SİİRT

Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 03:40 Kaynak: İHA
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