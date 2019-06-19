Son Dakika Haberleri: Siirt'te uyuşturucu ticareti yapan bir kişi tutuklandı
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Siirt'te uyuşturucu ticareti yapan bir kişi tutuklandı

1 saat önce

Siirt'in Baykan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli gözaltına alındı.

Siirt'te uyuşturucu ticareti yapan bir kişi tutuklandı, System.String[]
Siirt'in Baykan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, hakkında yakalama kararı bulunan bir şüpheli gözaltına alındı. Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranan bir kişinin yakalanması için çalışma başlatıldığı belirtildi. Açıklama, "Baykan ilçesine bağlı Gümüşkaş köyü girişinde yol emniyeti alan güvenlik güçlerince durdurulan bir araçta yapılan kimlik kontrolünde E.G. yakalandı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.G. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak suçundan tutuklandı" denildi. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:06 Kaynak: İHA
Baykan, Siirt, 3. Sayfa
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