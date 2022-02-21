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Siirt'te uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele il koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika

Siirt'te uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele il koordinasyon toplantısı yapıldı

21.02.2022 14:49
Siirt'te uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele il koordinasyon toplantısı yapıldı

Uyuşturucu ve bağımlılık ile mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında yapıldı.

Uyuşturucu ve bağımlılık ile mücadele il koordinasyon kurulu toplantısı, Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında yapıldı.

Bağımlılıkla mücadele kapsamında kurumlar arası işbirliği yapmak, eş güdüm sağlamak ve madde bağımlığı ile mücadele konusunda yapılacak faaliyetleri belirlemek ve alınacak kararları uygulamak amacıyla 'Uyuşturucu Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı' gerçekleştirildi.

Toplantıda, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Çocuk Şube Müdürlükleri, İl Jandarma Komutanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeli tarafından birer sunum yapıldı.

Siirt kent genelinde uyuşturucu başta olmak üzere bağımlılık yapan maddelerle ile etkin şekilde mücadele ve çocukların suçtan korunması kapsamında ilgili kurumların işbirliği içerisinde ve koordineli şekilde çalışarak, alınacak tedbirler görüşüldü.

Toplantıda konuşan Vali Hacıbektaşoğlu, toplumun her kesimine uyuşturucu ile mücadele konusunda çok büyük görevler düştüğüne vurgu yaparak, uyuşturucu ile kararlılıkla mücadeleye devam edildiğini söyledi.

Toplum sağlığının korunması, gençliğimizi, çocuklarımızı ve toplumumuzu tehdit eden uyuşturucu ile mücadelede, tüm kurumların koordineli bir şekilde çalışması gerektiğini ifade eden Vali Hacıbektaşoğlu, metruk binaların yıkımıyla ilgili belediye, kamu kurumları, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinin devam ederek çalışmaların yürütüldüğünü belirtti.

Toplantı, katılımcıların talepleri ve önerileriyle son buldu.

Valilik toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, Vali Yardımcıları Samet Öztürk, Fatih Kurt, İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Zekeriya Tor, Siirt Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemalettin Erdemci, İl Sağlık Müdürü Dr. Erol Ömür Emre, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Gökhan Marakçı ve ilgili kurum müdürleri katıldı. - SİİRT

Siirt'te uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele il koordinasyon toplantısı yapıldı
Siirt'te uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele il koordinasyon toplantısı yapıldı

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Siirt'te uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele il koordinasyon toplantısı yapıldı Siirt'te uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele il koordinasyon toplantısı yapıldı Son dakika haber: Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Son dakika haber: Kilis'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı Kamyonetin tavanına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi Kamyonetin tavanına gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi

Osman Hacıbektaşoğlu, Uyuşturucu, Jandarma, Siirt, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te uyuşturucu ve bağımlılıkla mücadele il koordinasyon toplantısı yapıldı - Son Dakika


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