Vaka sayılarında yüzde 60'ın üzerinde düşüş yaşandı - Son Dakika

Vaka sayılarında yüzde 60'ın üzerinde düşüş yaşandı

30.12.2020 16:01
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Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, alınan tedbirlerle il genelinde vaka sayılarında geçen aya göre yüzde 60'ın üzerinde düşüş sağlandığını söyledi.

Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, alınan tedbirlerle il genelinde vaka sayılarında geçen aya göre yüzde 60'ın üzerinde düşüş sağlandığını söyledi.

Hacıbektaşoğlu, beraberinde Siirt Cumhuriyet Başsavcısı Muhammed Yasin Başbay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Uğur Ertekin, İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Vali Yardımcısı Resul Özdemir ile İl Pandemi Kurulu Toplantısı düzenledi.

Hacıbektaşoğlu, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, bugün itibariyle il genelinde vaka sayılarında çok ciddi düşüş yaşandığını, tedbirlerin aksatılmadan süreceğini söyledi.

Tedbirler sayesinde vaka sayılarında geçen aya göre önemli bir düşüş yaşandığını vurgulayan Hacıbektaşoğlu, şöyle konuştu:

"Şu an itibariyle yüzde 60'ın üzerinde bir düşüş sağlandı. Son altı ayın en düşük rakamlarını gördük. Hatta aralık ayı içerisinde bir günde 7 vakayı gördük. Bu şunu gösteriyor ki, alınan tedbirler ve bu tedbirlerin uygulanması neticesinde salgını hayatımızdan söküp atabiliriz. Bu düşüşün üst seviyeden aşağıya çekileceğine olan inancımızı taşıyoruz. Ben başta salgının başladığı günden bu yana canla başla mücadele eden sağlık çalışanlarımızı, yine alınan tedbirlerin uygulanması için yoğun bir şekilde filyasyon çalışması yürüten, denetim ve bilgilendirme yapan tüm ekiplerimize, polisimize, jandarmamıza, Vefa Sosyal Destek Grubu, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarına yürekten teşekkürlerimizi ifade etmek istiyorum. Tabi salgının başından bu yana alınan tüm tedbirleri büyük bir titizlikle bütün zorluklarına rağmen uygulayan vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi borç biliyorum."

Hastanede yoğun bakım doluluk oranının da yüzde 16'ya düştüğünü dile getiren Hacıbektaşoğlu, şunları kaydetti:

"Salgın döneminde çok acılar yaşadık. Vefat edenler oldu. Hastalıktan dolayı çok ciddi sıkıntılar geçiren, tedavi sürecinde olan vatandaşlarımız oldu. Ölenlere Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Hastanelerimizde kapasitelerimiz yükselmişti. Şu an itibariyle hastanelerimizde yatak doluluk oranı yüzde 14'tür, yine yoğun bakın doluluk oranımız yüzde 16'dır. Yine 10 ilave yoğun bakım çalışmalarımız devam etmektedir. İnşallah bunlara ihtiyaç olmayacaktır. Tabi vakaların bu şekilde düşmesi çok büyük bir başarıdır. İnşallah 2020 yılı tüm dünya için Türkiye ve Siirt için iyi bir yıl oldur. Çok büyük umutlarla yeni yıla başlıyoruz. Tüm tedbirleri çok sıkı bir şekilde uygulamamız gerekir. Maske, mesafe ve hijyene dikkat edilmesini bekliyoruz."

Hacıbektaşoğlu, aşı çalışmalarıyla ilgili Sağlık Bakanlığının belirlediği takvime göre hazırlıkların yapıldığını, Siirt'te ilk etapta kamu ve özelde 3 bin 500 sağlık çalışanından başlanmak üzere planlama yapıldığını aktardı.

Cumhuriyet, Jandarma, Kızılay, Siirt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Vaka sayılarında yüzde 60'ın üzerinde düşüş yaşandı - Son Dakika


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