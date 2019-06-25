Siirt'te Valiliğin önüne bırakılan bidon paniğe neden oldu
25 dakika önce
Siirt'te, Valiliğin önüne bırakılan bidon paniğe neden oldu.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:50 Kaynak: İHA
'te, Valiliğin önüne bırakılan bidon paniğe neden oldu. Fünyeyle patlatılan bidonun boş olduğu tespit edildi. Olay, Siirt Valiliğinin önünden geçen Siirt- Kurtalan
yolunda meydana geldi. Şüpheli bidon ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Tedbir amaçlı çevrede güvenlik önlemi alındı. Polis
Siirt-Kurtalan karayolunu araç ve yaya trafiğine kapattı. Bomba imha uzmanları, şüpheli bidonu bomba imha robotu yardımıyla fünyeyle patlattı. Bidonun boş olduğu tespit edildi.
(İHA)
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