Son Dakika Haberleri: Siirt'te Valiliğin önüne bırakılan bidon paniğe neden oldu
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Siirt'te Valiliğin önüne bırakılan bidon paniğe neden oldu

25 dakika önce

Siirt'te, Valiliğin önüne bırakılan bidon paniğe neden oldu.

Siirt'te Valiliğin önüne bırakılan bidon paniğe neden oldu, System.String[]
Siirt'te, Valiliğin önüne bırakılan bidon paniğe neden oldu. Fünyeyle patlatılan bidonun boş olduğu tespit edildi. Olay, Siirt Valiliğinin önünden geçen Siirt- Kurtalan yolunda meydana geldi. Şüpheli bidon ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Tedbir amaçlı çevrede güvenlik önlemi alındı. Polis Siirt-Kurtalan karayolunu araç ve yaya trafiğine kapattı. Bomba imha uzmanları, şüpheli bidonu bomba imha robotu yardımıyla fünyeyle patlattı. Bidonun boş olduğu tespit edildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 08:50 Kaynak: İHA
Polis, Kurtalan, Siirt, Güncel
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