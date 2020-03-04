Siirt'te vatandaşlar Mehmetçiğe destek için tek yürek oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te vatandaşlar Mehmetçiğe destek için tek yürek oldu - Son Dakika

Siirt'te vatandaşlar Mehmetçiğe destek için tek yürek oldu

13 dakika önce

Siirt'te sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için şehitliği ziyaret ederek Mehmetçik için dua okudu.

Siirt'te vatandaşlar Mehmetçiğe destek için tek yürek oldu, System.String[]

Siirt'te sivil toplum kuruluşu temsilcileri, Bahar Kalkanı Harekatı'na destek için şehitliği ziyaret ederek Mehmetçik için dua okudu.


Garnizon Komutanlığındaki şehitlikte vatandaşlar, programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından İdlib şehitleri için dua edildi. Programda konuşan Siirt Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu Üyesi Sultan Kesici İdlib'de askerin başarısı için bir araya geldiklerini ve Türk bayrağının altında tek yürek olarak Mehmetçik için kenetlendiklerini söyledi. Kesici, "Siirt Üniversitesi Genç Kızılay Topluluğu olarak bugün şehitlerimizi anma programında bulunduk. Şehitlerimize rahmet ailelerine sabır diliyoruz. Ateş düştüğü yeri yakar, ateşin düştüğü yerdeyiz. Vatanımızın, milletimizin başı sağ olsun. Tekrar böyle bir acının yaşanmamasını temenni ediyoruz" dedi.


İsmail Tülek adlı vatandaş ise "İdlib'de 34 vatan evladımız, ağabeyimiz, kardeşimiz, canımız, ciğerimiz şehit oldu. Biz bugün onların yanında durmak için bir nebze olsun vefa borcumuzu yerine getirmek için bu anıta şehitlik anıtına geldik. Rabbim makamlarını cennet eylesin" diye konuştu.


Sivil toplum örgütlerinin temsilcileri daha sonra şehitliğe karanfil bıraktı. - SİİRT

Sivil Toplum Kuruluşu, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 04:33 Kaynak: İHA
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