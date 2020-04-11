Siirt'te vatandaşlar tedbirlere uydu, cadde ve sokaklar sesiz kaldı - Son Dakika

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Siirt'te vatandaşlar tedbirlere uydu, cadde ve sokaklar sesiz kaldı
6 saat önce
Siirt'te vatandaşlar tedbirlere uydu, cadde ve sokaklar sesiz kaldı İçişleri Bakanlığının 31 ilde sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurmasıyla Siirt sessizliğe büründü.
Siirt'te vatandaşlar tedbirlere uydu, cadde ve sokaklar sesiz kaldı
SİİRT - İçişleri Bakanlığının 31 ilde sokağa çıkma yasağı getirildiğini duyurmasıyla Siirt sessizliğe büründü.
Korona virüs (Covid-19) salgını tüm dünyada etkisini sürdürürken, ülke genelinde ve Siirt'te de virüsle mücadele etmek amacıyla çeşitli tedbirler alındı. Jandarma ve polis ekiplerince merkeze giriş çıkışların kontrol altına alınması, iki kişinin bir araya gelmesine izin verilmemesi, maskesiz dışarı çıkılmaması ve çarşıda ihtiyaçlarını karşılayan vatandaşların gereksiz dolaşmaması gibi alınan kararlara vatandaşlar da uydu.
31 ilde sokağa çıkma yasağının duyurulmasıyla Siirtli vatandaşlar da evlerinde kaldı, çarşı ve caddeler boş kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 01:11 Kaynak: İHA
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