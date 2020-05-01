Siirt'te vatandaşlara maske dağıtıldı - Son Dakika

Siirt'te AK Parti Merkez İlçe Başkanlığınca vatandaşlara maske dağıtıldı.

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Öner Geyik, kent merkezinde 300 maske dağıtıldığını belirtti.

Halkın maskeye ulaşımını sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Geyik, şunları kaydetti:

"AK Parti Merkez İlçe Bakanlığımızca temin edilen maskeleri Güres, Ziraat ve Hami Efendi caddelerinde vatandaşlara dağıttık. Koronavirüs salgını devam ettiği müddetçe biz de maske dağıtmayı sürdüreceğiz. Vatandaşlarımız kurallara mutlaka uymalı, acil ihtiyaçlar dışında evinde kalmalı. Özellikle sosyal mesafe kuralına dikkat edilmeli ve maskesiz dışarıya çıkılmamalı. Bu süreci hep birlikte atlatacağımıza inanıyorum."