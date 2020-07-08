Siirt'te vatandaşlara maske dağıtıldı - Son Dakika

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında esnaf ve vatandaşlara siperlik ve maske dağıtıldı.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezi gönüllüleri, Cumhuriyet Caddesi ve Helvacılar Çarşısı'ndaki esnaf ve vatandaşlara siperlik ve maske dağıttı, sosyal mesafe uyarısı yaptı.



Siirt Gençlik ve Spor Müdür Vekili Nesim Toprak, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın talimatıyla Gençlik Merkezinde 11 bin maske üretimi yapıldığı belirtti.



İlk etaptaki maskelerin sağlık çalışanlarının kullanımı için üretildiğini belirten Toprak, şunları kaydetti:



"İkinci etap maskeleri esnaf ve vatandaşların kullanımı için ürettik. Bugün Helvacılar Çarşısı ve Cumhuriyet Caddesinde esnafa ve vatandaşa ücretsiz 600 maske dağıttık. Aynı zamanda sosyal mesafe uyarısında bulunduk. Bakanlığımızın talimatıyla 3 aylık bir zaman içinde 11 bin siperlik maske üretimi yapıldı. Önümüzdeki günlerde de maske dağıtımını gerçekleştireceğiz."