Siirt'te Vefa Sosyal Destek Grubu, ailelerin ihtiyaçlarını karşılıyor - Son Dakika

Siirt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ile kronik hastaların ihtiyaçları karşılanıyor.



Valilik koordinasyonunda kurulan İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürlüğü bünyesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu, ekmek ve gıda talebinde bulunan vatandaşlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.



Bahçelievler mahallesinde oturan 78 yaşındaki Abdulkerim Körpe, evde kimse olmadığı için 8 yaşındaki torununu fırına gönderemeyince ekiplerden ekmek talebinde bulundu.



Ekipler, kısa sürede fırından aldığı 5 ekmeği aileye ulaştırdı.

Öte yandan, Afetevleri mahallesinde kronik rahatsızlığı bulunan 61 yaşındaki Beritan Aydın'ın gıda talebi üzerine ekipleri eve giderek yardımı aileye ulaştırdı.



İl Sosyal Etüt ve Proje Sorumlusu Mehmet Keskin, acil durumlarda ihtiyaçlarını karşılayamayan tüm vatandaşların ihbarını anında değerlendirdiklerini belirtti.



Bugüne kadar 935 ailenin ihtiyacının karşılandığını kaydeden Keskin, "Vatandaşlarımız bu süreçte evlerinde kalsın. Biz ekipler halinde ihtiyaçlarını karşılamaya hazırız." dedi.