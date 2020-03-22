Siirt Valiliği bünyesinde, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yönelik Vefa Sosyal Destek Grubu oluşturuldu.



Valilikten yapılan açıklamada, sokağa çıkma yasağının kapsamına giren 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması ve temel ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Vefa Sosyal Destek Grubu'nun oluşturulduğu belirtildi.

Açıklamada Alo 112, 155 ve 156 irtibat numaralarından arayanlara destek sağlanacağı kaydedildi.