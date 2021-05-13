Son dakika haberi: Vefa Sosyal Destek Grubu, Türk Kızılay ve İHH ekipleri çocukların bayramını kutladı - Son Dakika

Siirt'te Vefa Sosyal Destek Grubu, Türk Kızılay ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Barış Mahallesi'nde gerçekleştirilen "Ramazan ayına veda bayrama hoş geldin" etkinliğinde, ekipler çocukların yüzünü boyadı.

Çuval yarışı ve kaşıkla yumurta taşıma oyunu oynanan etkinlikte çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

Yarışmalarda başarı sağlayan çocukların ailelerine Kızılay Şubesi'nce 200'er liralık giyim çeki hediye edildi.

Türk Kızılay Siirt Şube Başkanı Nihat Altunç, gazetecilere yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uygulanan tedbirlere uyarak, ramazanda güzel çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ramazanın başında aşevini faaliyete geçirdiklerini, 12 ekiple yemek dağıtımı gerçekleştirdiklerini dile getiren Altunç, 468 kişiye 500'er lira zekat yardımı, 800 koli gıda desteği sunduklarını belirtti.

Vefa Sosyal Destek Grubu Sorumlusu Mehmet Keskin de Siirt Valiliği öncülüğünde ramazanda verimli bir çalışma yapıldığını söyledi.

Keskin, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan tüm ihtiyaç sahiplerinin taleplerini karşıladıklarını ifade ederek, "Herkese yardımları ulaştırmaya çalıştık. Ramazanın başından son gününe kadar tüm ekiplerle çalışmalarımızı sürdürdük. Bize büyük destek veren Vali Osman Hacıbektaşoğlu başta olmak üzere emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İnsani Yardım Vakfı Kadın Kolları Başkanı Fatma Erdemci de ramazanda 900 aileye 500'er liralık yardım çeki verdiklerini, 1400 koli gıda dağıttıklarını, 900 yetim çocuk ve ailelerine giysi yardımı yaptıklarını, bugün de bayram dolayısıyla çocuklarla buluştuklarını aktardı.