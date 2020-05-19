Siirt'te Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşlara Türk bayrağı ve maske dağıttı - Son Dakika

Siirt'te Vefa Sosyal Destek Grubu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla ev ve iş yerlerine asmaları için vatandaşlara Türk bayrağı ile maske dağıttı.

Güres Caddesinde esnafı ziyaret ederek bayramlarını kutlayan ekipler, vatandaşlara Türk bayrağı ve maske verdi.

Vefa Sosyal Destek Grubu Sorumlusu Mehmet Keskin, bin Türk bayrağının kısa sürede dağıtıldığını belirterek, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bu yıl buruk bir bayram yaşadıklarını söyledi.

Keskin, "Bayramı alınan önlemler çerçevesinde en güzel şekilde kutlamayı planlıyoruz. Kamuya ait araçlarda, ev ve iş yerlerimize asmak üzere Türk bayrağı dağıttık. Halkımızın ilgisinden çok memnun olduk." dedi.

Vatandaşlardan Muhammet Çiftçi de salgın nedeniyle buruk da olsa bayramı en iyi şekilde kutlayacaklarını, saatler 19.19'u gösterdiğinde balkonlardan İstiklal Marşı okuyacaklarını belirtti.