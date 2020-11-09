Siirt'te verimi artırmaya yönelik gübreleme rehberi hazırlandı - Son Dakika

Siirt'te tarımsal amaçlı kullanılan toprakların fiziksel yapısını iyileştirmeye yönelik gübreleme rehberi hazırlandı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bitkilere daha iyi bir gelişme ortamı oluşturarak üründe kaliteyi artırmak ve analize dayalı doğru gübrelemeyi sağlamak amacıyla "Siirt Gübreleme Rehberi" hazırlandığı bildirildi.

Çiftçilerin bitkisel çalışmalarında gübreleme rehberinin önemli bir kaynak olacağı belirtilen açıklamada, toprak analizlerinin üniversitelerin, özel ve devlet kuruluşlarının laboratuvarlarında yapılacağı, toprak analizi yaptırmak isteyen çiftçilere teknik destek sağlanacağı kaydedildi.