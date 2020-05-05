Siirt'te, videokonferans ile tapu devri - Son Dakika

Siirt Tapu Müdürü Ali Sevinçli, kentte ilk kez videokonferans yöntemiyle tapu devri yapıldığını belirterek, bu uygulamayı sürdüreceklerini söyledi.

SİİRT'te, 115 bin liraya satılan evin tapu devri, koronavirüs tedbirleri kapsamında, videokonferans yöntemiyle yapıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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