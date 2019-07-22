Siirt'te virajı alamayan araç takla attı
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Siirt'te virajı alamayan araç takla attı.
Siirt Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 07:22 Kaynak: İHA
'te virajı alamayan araç takla attı. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada, araçta maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Pervari
ilçesi Kilis
köyünde virajı alamayan bir araç takla attı. Ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
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