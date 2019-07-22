Son Dakika Haberleri: Siirt'te virajı alamayan araç takla attı
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Siirt'te virajı alamayan araç takla attı

21 dakika önce

Siirt'te virajı alamayan araç takla attı.

Siirt'te virajı alamayan araç takla attı, System.String[]
Siirt'te virajı alamayan araç takla attı. Ölen ya da yaralanın olmadığı kazada, araçta maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Pervari ilçesi Kilis köyünde virajı alamayan bir araç takla attı. Ölen ya da yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 07:22 Kaynak: İHA
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