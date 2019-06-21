Siirt'te virajı alamayan otomobil refüje çarptı: 3 yaralı
46 dakika önce
Siirt'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:44 Kaynak: İHA
'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Siirt- Tillo
çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gamze Gül
(21) yönetimindeki 50 BK 188 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. 3 kişinin yaralandığı kaza yerine itfaiye ve 112 Acil Servis
ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
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