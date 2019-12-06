Siirt'te virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı
6 saat önce
Siirt'te dorsesinde beton kirişler taşıyan tır, virajı alamayarak devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:15 Kaynak: İHA
Siirt'te dorsesinde beton kirişler taşıyan tır, virajı alamayarak devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Siirt'in Kurtalan ilçesi Üçyol mevkiinde meydana geldi. Şahin S. yönetimindeki 27 EP 564 plakalı tır, virajı alamayarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü Şahin S., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT
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