Siirt'te virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Edinilen bilgilere göre kaza, Siirt'in Kurtalan ilçesi Üçyol mevkiinde meydana geldi. Şahin S. yönetimindeki 27 EP 564 plakalı tır, virajı alamayarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü Şahin S., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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