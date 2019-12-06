Son Dakika Haberleri: Siirt'te virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı
Son Dakika 3. Sayfa Siirt'te virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı - Son Dakika

Siirt'te virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı

6 saat önce

Siirt'te dorsesinde beton kirişler taşıyan tır, virajı alamayarak devrildi.

Siirt'te virajı alamayan tır devrildi: 1 yaralı, System.String[]

Siirt'te dorsesinde beton kirişler taşıyan tır, virajı alamayarak devrildi. Kazada 1 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, Siirt'in Kurtalan ilçesi Üçyol mevkiinde meydana geldi. Şahin S. yönetimindeki 27 EP 564 plakalı tır, virajı alamayarak devrildi. Kazada yaralanan sürücü Şahin S., olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Kurtalan, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 03:15 Kaynak: İHA
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