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Siirt'te virajı alamayan tuğla yüklü tır devrildi: 2 yaralı

1 saat önce

Siirt'te virajı alamayan tuğla yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Siirt'te virajı alamayan tuğla yüklü tır devrildi: 2 yaralı, System.String[]

Siirt'te virajı alamayan tuğla yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.


Kaza, Baykan- Bitlis kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 21 AAC 664 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tuğla yüklü tır kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Siirt ve Bitlis'ten AFAD ekipleri, itfaiye ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücüyü AFAD ekipleri 2 buçuk saatlik çalışma sonucu kurtardı. Kurtarılan sürücü ile birlikte diğer yaralı Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.


Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİİRT

Bitlis, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 03:28 Kaynak: İHA
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