Siirt'te yaban hayatı için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Siirt'te yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için yemleme yapıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı sonrası Kurtalan ilçesinin Beykent köyünün dağlık alanında yaklaşık 20 santimi bulan karlı zemine yem bıraktı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Mühendisi Gökhan Şeker, hava şartlarının çetin geçmesi sebebiyle yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorluk çektiğini anımsattı.

Şeker, "Yaban hayatı oldukça çeşitli bir bölgemiz var. Bu nedenle yaban hayvanlarının kış mevsiminden olumsuz etkilenmesi için farklı yiyecekler bıraktık. Bugün 400 kilogram yemleme yaptık." ifadelerini kullandı.