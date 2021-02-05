Siirt'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Son Dakika

Siirt'te yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Siirt Doğa Koruma ve Milli Paklar Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ekiplerin yüksek rakımlı bölgelerde yem bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarının besin ihtiyacını karşıladığı belirtildi.

İl genelinde birçok bölgede yemleme yapıldığı aktarılan açıklamada, yemleme yapılan alanlarda yaban hayvanlarının kolay avlanmasına neden olabileceğinden, doğadaki popülasyonun sağlanması için fotokapan kurularak ayak izi, dışkı ya da uzaktan gözlemlerle çalışmaların kontrol edildiği kaydedildi.