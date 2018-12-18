Siirt'te Yağış Nedeniyle Kapanan Yol Ulaşıma Açıldı
2 saat önce
Siirt'te yağış nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldıSİİRT - Siirt'in Şirvan ilçesinde aşırı yağışlardan dolayı kapanan yol ulaşıma açıldı.
Siirt
'te yağış nedeniyle kapanan yol ulaşıma açıldı
SİİRT - Siirt'in Şirvan
ilçesinde aşırı yağışlardan dolayı kapanan yol ulaşıma açıldı. Siirt'in Şirvan ilçesi Elmadalı köyü ile Sulu mezrası arasında aşırı yağışlardan dolayı heyelan meydana geldi. Bu nedenle ulaşıma kapanan yol, İl Özel İdare ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından ulaşıma açıldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hıfzullah Canpolat, yağışlardan dolayı yolun bir süreliğine ulaşıma kapandığını belirterek, aynı gün yolun açıldığını ifade etti. Canpolat, "Bölgedeki coğrafi durumun çok sert olması ve bölgede kar yağışının devam etmesi çalışmaları olumsuz etkilediğini, buna rağmen bölgede çalışmalar devam edecektir" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 03:35 Kaynak: İHA
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