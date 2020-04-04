Siirt'te yağıştan dolayı çöken ahırda 10 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika

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Siirt'te yağıştan dolayı çöken ahırda 10 küçükbaş hayvan telef oldu
13 dakika önce
Siirt'in Eruh ilçesinde yağıştan dolayı çöken bir evin ahırında 10 küçükbaş hayvan telef oldu.
Siirt'in Eruh ilçesinde yağıştan dolayı çöken bir evin ahırında 10 küçükbaş hayvan telef oldu.
Dikboğaz köyünde Selim Aydoğan'a ait kerpiçten yapılan ahır yağış nedeniyle çöktü.
Ahırda 10 küçükbaş hayvan telef oldu.
Aydoğan, dün geceden itibaren etkili olan yağış nedeniyle ahırın çökmesi sonucu 10 hayvanının telef olduğunu belirterek, yetkililerden destek beklediğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 02:38 Kaynak: AA
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