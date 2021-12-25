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Siirt'te yaklaşık 3 milyon maliyetli okul tamamlandı, öğrenciler yeni ders sınıfına kavuştu - Son Dakika

Siirt'te yaklaşık 3 milyon maliyetli okul tamamlandı, öğrenciler yeni ders sınıfına kavuştu

25.12.2021 18:34

Siirt'te yaklaşık 3 milyon maliyetli okul tamamlandı, öğrenciler yeni ders sınıfına kavuştu Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ilçe, ziyaretleri programı kapsamında, Şirvan ilçesini ziyaret ederek, bir dizi temas, açılış ve incelemelerde bulundu.

Siirt'te yaklaşık 3 milyon maliyetli okul tamamlandı, öğrenciler yeni ders sınıfına kavuştu

SİİRT - Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu ilçe, ziyaretleri programı kapsamında, Şirvan ilçesini ziyaret ederek, bir dizi temas, açılış ve incelemelerde bulundu.

Şirvan Kaymakamı Recep Hasar, kurum amirleri ve vatandaşlar tarafından karşılanan Vali Hacıbektaşoğlu, İlçe Kaymakam'ı Hasar'dan yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Hacıbektaşoğlu ve beraberindeki heyeti, öğrenciler ve öğretmenler karşıladı. Şehitler için saygı duruşu ve İstiklal marşının okunmasıyla başlayan törende öğrenciler şiir okudu.

Törende konuşma yapan Vali Hacıbektaşoğlu, 3 Haziran 2021 tarihinde okulun temel atma töreni için burada hep beraber olduklarını hatırlatarak, bugün de okulun açılışı için bir arada olduklarını ifade etti. 18 derslikli Şirvan Atatürk İlkokulu çok kısa sürede tamamlanarak hizmete girdiğini belirten Hacıbektaşoğlu, "Okulumuz, yaklaşık 2 milyon 900 bin TL bir maliyeti var ve burada 300'e yakın çocuğumuz eğitim ve öğretime devam ediyor. 4 Aralık'ta Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle ilimizde çok büyük çok önemli kamu ve özel sektör, yatırımlarının açılışını yaptılar, Şu anda elimizde devam eden birçok kamu yatırımları, okul inşaatı var ve tamamlananları hemen hizmete açıyoruz. Ancak bazı eskiyen ve yenilenmesi gereken okullarımız var bunları da yatırım programına alıyoruz. Her şey Türkiye için, Siirt için, insanlarımız için, geleceğimizin teminatı çocuklarımız, evlatlarımız, yavrularımız için. Onlar bizim her şeyimiz ve Şirvan'ı, Siirt'i, Türkiye'yi geliştirecekler, kalkındıracaklar. Bizim evlatlarımız, Türk milletinin evlatları, bütün bölgeye, bütün insanlığa barışı huzuru getireceklerdir. Okulumuzun hayırlı ve uğurlu olmasını diliyor, emeği geçen tüm kişi ve kuruluşlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.

Konuşmaların ardından ilk ders zilini öğrencilerle birlikte çalan Vali Hacıbektaşoğlu, daha sonra sınıfları gezerek öğrencilerle bir araya geldi. Afacanlar Anaokulu'nu ziyaret eden Vali Hacıbektaşoğlu, minik öğrencilerle bir süre sohbet etti, çeşitli hediyeler verdi.

Siirt'te yaklaşık 3 milyon maliyetli okul tamamlandı, öğrenciler yeni ders sınıfına kavuştu
Siirt'te yaklaşık 3 milyon maliyetli okul tamamlandı, öğrenciler yeni ders sınıfına kavuştu
Siirt'te yaklaşık 3 milyon maliyetli okul tamamlandı, öğrenciler yeni ders sınıfına kavuştu

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Osman Hacıbektaşoğlu, Şirvan, Siirt, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Siirt'te yaklaşık 3 milyon maliyetli okul tamamlandı, öğrenciler yeni ders sınıfına kavuştu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siirt'te yaklaşık 3 milyon maliyetli okul tamamlandı, öğrenciler yeni ders sınıfına kavuştu - Son Dakika
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