Siirt'te yangın
36 dakika önce
Siirt'te iki katlı bir evin alt katında çıkan yangında hasar oluştu.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 04:18 Kaynak: AA
'te iki katlı bir evin alt katında çıkan yangında hasar oluştu.
Alınan bilgiye göre, Batı Mahallesi'nde Orhan Arat'a ait iki katlı evin depo olarak kullanılan alt katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.
Depoda bulunan iki tüp ekiplerce dışarıya çıkarıldı.
Söndürülen yangın depoda hasara neden oldu.
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