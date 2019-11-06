Son Dakika Haberleri: Siirt'te yangın çıkan hastanede yeniden hasta kabulü
Son Dakika Güncel Siirt'te yangın çıkan hastanede yeniden hasta kabulü

Siirt'te yangın çıkan hastanede yeniden hasta kabulü

7 saat önce

Siirt'te dün yangın çıkan özel hastane, yapılan tadilatın ardından yeniden hizmet sunmaya başladı.

Siirt'te yangın çıkan hastanede yeniden hasta kabulü, System.String[]

Siirt'te dün yangın çıkan özel hastane, yapılan tadilatın ardından yeniden hizmet sunmaya başladı.

Başhekim Abdullah Sarı yaptığı açıklamada, yangınla ilgili sosyal medyada yer alan haberlerin asılsız olduğunu belirterek, yangının sadece bir odayla sınırlı olduğunu söyledi.

Yangına kısa sürede müdahale edildiğini belirten Sarı, şöyle konuştu:

"Muhtemelen bir hasta yakınının dışarıdan getirdiği ve yatakların altına bıraktığı ısıtıcının kablosunun prizde ısınması sonucu yangın çıktığını tahmin ediyoruz. Yapılan incelemeler sürüyor. Kısa sürede duman çıktığını fark eden görevliler itfaiyeye haber verdi. Yangın başka odalara sıçramadan söndürüldü."

Dumandan iki hastane personelinin dışında kimsenin etkilenmediğini aktaran Sarı, 6'sı yeni doğan, biri çocuk 17 hastanın tedbir amaçlı diğer hastanelere tahliye edildiğini anımsattı.

Sarı, tadilat ve temizlik çalışmalarının ardından hastanede yeniden hasta kabulüne başlandığını sözlerine ekledi.

Hastalar nakledilmişti

Bahçelievler Mahallesi Güres Caddesi'nde dün özel bir hastanenin yeni doğan bölümünün de yer aldığı 5. katındaki bir odada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülmüştü.

6'sı yeni doğan, biri çocuk 17 hasta diğer hastanelere nakledilirken, yangından etkilenen 6 hastane personeli ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı.

Abdullah Sarı, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:30 Kaynak: AA
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