Siirt'te yangın tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Siirt'te yangın tatbikatı yapıldı

6 saat önce

Siirt Özel İdaresi bahçesinde yangın tatbikatı yapıldı.

Siirt'te yangın tatbikatı yapıldı, System.String[]

Siirt Özel İdaresi bahçesinde yangın tatbikatı yapıldı.

İl Özel İdaresi, AFAD ve Siirt Belediyesi ekiplerinin katılımıyla düzenlenen tatbikatta, binada çıkan yangına ekiplerin müdahale etmesi ve personellerin güvenli bir şekilde tahliyeleri sağlandı.


İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hifzullah Canpolat, bu tür tatbikatların acil durumlarda hayat kurtaracağını belirterek, rutin olarak her yıl yapılacağını söyledi.

Canpolat, yangında personelin söndürme tüplerini nasıl kullanacaklarına dair uygulamalı eğitimde emeği geçenleri kutladı.

Siirt Belediyesi, Siirt, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 04:02 Kaynak: AA
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