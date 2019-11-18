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Siirt'te yankesici tutuklandı

6 saat önce

Siirt'te gözaltına alınan yankesici tutuklandı.

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Siirt'te gözaltına alınan yankesici tutuklandı.


Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Bahçelievler Mahallesi Hz. Fakirullah Caddesindeki bir eczane önündeki 95 yaşındaki kadının cebinin jiletle kesildiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.


Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, gri renkli bir aracı takibe aldı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan koordineli çalışma sonucu 2 şüpheli araç içerisinde yakalandı.


Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanırken, diğer kişi adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


Olaya karıştığı değerlendirilen bir kişinin de yakalanmasına çalışılıyor.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.11.2019 01:26 Kaynak: AA
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