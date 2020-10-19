Siirt'te yanlış beyanda bulunanlara adli ve idari işlem yapılacak - Son Dakika

Siirt'te yanlış ve eksik beyanda bulunan Kovid-19 tanısı konulan kişiler hakkında işlem yapılacak.

Valilikten yapılan açıklamamaya göre, Vali ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu bazı kararlar aldı.

Buna göre, salgının yayılmasının önlenmesi açısından Kovid-19 tanısı konulan kişilerin gerçeğe aykırı, eksik ve yanıltıcı beyanlarının tespit edilmesi durumunda idari işlem yapılması, suç teşkil eden davranışlara ilişkin de gerekli adli işlem başlatılacak.