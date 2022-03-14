Yaralı bulunan bayağı sülün tedavisinin ardından doğaya bırakıldı - Son Dakika
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Yaralı bulunan bayağı sülün tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

14.03.2022 13:58

Siirt'te yaralı bulunan sülün tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Siirt'te yaralı bulunan sülün tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez ilçe yakınlarında yaralı sülün görüldüğü ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler, köylüler tarafından bulunan sülünü veteriner kliniğine götürdü.

Ekipler, tedavisi ve rehabilitasyonu tamamlanan sülünü bulunduğu bölgede doğaya bıraktı.

Yaralı bulunan bayağı sülün tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
Yaralı bulunan bayağı sülün tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
Yaralı bulunan bayağı sülün tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
Yaralı bulunan bayağı sülün tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yaralı bulunan bayağı sülün tedavisinin ardından doğaya bırakıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yaralı bulunan bayağı sülün tedavisinin ardından doğaya bırakıldı - Son Dakika
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