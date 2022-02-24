Yaralı bulunan sülün tedavisinin ardından doğaya bırakıldı - Son Dakika
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Yaralı bulunan sülün tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

24.02.2022 13:56

Siirt'in Eruh ilçesinde yaralı bulunan sülün, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Siirt'in Eruh ilçesinde yaralı bulunan sülün, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçe yakınlarında yaralı sülün bulunduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bölgeye giden ekipler, köylüler tarafından bulunan yaralı sülünü muhafaza altına aldı.

Veteriner kliniğinde tedavisi ve rehabilitasyonu tamamlanan sülün, ekipler tarafından bulunduğu bölgede doğaya salındı.

Yaralı bulunan sülün tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
Yaralı bulunan sülün tedavisinin ardından doğaya bırakıldı
Yaralı bulunan sülün tedavisinin ardından doğaya bırakıldı

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Doğa Koruma ve Milli Parklar, Siirt, Eruh, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yaralı bulunan sülün tedavisinin ardından doğaya bırakıldı - Son Dakika


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