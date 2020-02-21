Siirt'te yaralı hayvanlar sevgiyle tedavi ediliyor - Son Dakika
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Siirt'te yaralı hayvanlar sevgiyle tedavi ediliyor

6 saat önce

Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Hayvan Hastanesi'nde yaralı ve hasta gelen hayvanlar sevgiyle tedavi edilip sıcak yuvaya kavuşturuluyor.

Siirt'te yaralı hayvanlar sevgiyle tedavi ediliyor, System.String[]

Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Hayvan Hastanesi'nde yaralı ve hasta gelen hayvanlar sevgiyle tedavi edilip sıcak yuvaya kavuşturuluyor.


Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde kurulan Hayvan Hastanesi çalışmalarına devam ediyor. Hastaneye getirilen hayvanlar, sevgiyle tedavi edilip sıcak yuvaya kavuşturuluyor. Yapılan ameliyatlarda sağlığına kavuşan hayvanların doğal ortamlarına ve sahiplerine teslim edildiğini belirten Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tekin Şahin, yaralı veya hasta gelen hayvanların teşhis, tedavisi ve tüm bakımlarının özveriyle yapıldığını söyledi. Hayvanların sağlık koşullarıyla ilgili iyileştirici tedaviler gerçekleştirildiğini dile getiren Prof. Dr. Şahin, hasta ve yaralı hayvanların tedavisi, hayvanların sahiplendirilmesi ve aşılanması gibi hizmetlerin de verildiğini dile getirdi. Hayvan hastanesinde her türlü hayvanın tedavisinin yapıldığını belirten Prof. Dr. Şahin, "Eşek, tavşan, inek, at, koyun, tavuk ve sincap dahil olmak üzere her türlü hem evcil hem de yabani hayvanda getirilebiliyor. Bu yıl içinde 140 kedi ve köpek geldi. Sahipsiz hayvan, bu demek ki senenin sonuna kadar bin civarını bulacaktır. Yüzde yüzlük bir artış söz konusu olmaktadır" dedi. - SİİRT

Siirt Üniversitesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 11:54 Kaynak: İHA
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