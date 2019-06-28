Son Dakika Haberleri: Siirt'te yaralı kartal tedavi altına alındı
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Siirt'te yaralı kartal tedavi altına alındı

1 saat önce

Siirt'te yaralı halde bulunan kartal, tedavi altına alındı.

Siirt'te yaralı kartal tedavi altına alındı, System.String[]
Siirt'te yaralı halde bulunan kartal, tedavi altına alındı.

Kırsal alanda yaralı haldeki kartalı gören vatandaşlar, kartalı, tedavi için Siirt Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesine getirdi.

Yaralı kartal, burada tedavi altına alındı.

Başhekim Mustafa Barış Akgül, gazetecilere yaptığı açıklamada, kartalın tedavisine devam edildiğini belirterek, sağlığına kavuşması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyledi.
Kartalın tedavisini hassas bir şekilde yaptıklarını ifade eden Akgül, "Vahşi hayvan olduğu için ona göre tedavisini sürdürüyoruz. Çünkü bu tür hayvanlar korkarsa stres yapar. Bu durum da onların ölümüne yol açar, hassas davranmaya çalışıyoruz. Kartalı, tedavisinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne doğaya salınması için teslim edeceğiz." diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:25 Kaynak: AA
Siirt Üniversitesi, Siirt, Kartal, Güncel
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