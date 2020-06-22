Siirt'te yaralı yavru atmaca koruma altına alındı - Son Dakika

Siirt'te yaralı halde bulunan yavru atmaca, koruma altına alındı.



Kırsalda köylülerin yerde bulduğu atmaca yavrusu, kanadından yaralı olduğu tespit edildikten sonra Siirt Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Ekipler, Siirt Üniversitesi Veteriner Fakültesinde tedavi ettikleri atmaca yavrusunun bakımını da yaptı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Nevzat Amcalar, atmacanın, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağını belirtti.



Vatandaşların yaban hayvanlarına karşı duyarlı olması ve bu tür durumlarda kendileriyle irtibata geçmesini isteyen Amcalar, "Kanatlarından yaralanan atmaca, gözlem altına alınması için Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezine gönderildi. Daha sonra bulunduğu alanda doğal yaşam alanına bırakılacak." diye konuştu.