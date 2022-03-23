Siirt'te yardım etme bahanesiyle vatandaşların parasını çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te yardım etme bahanesiyle vatandaşların parasını çalan şüpheli tutuklandı

23.03.2022 12:57
Siirt'te yardım etme bahanesiyle vatandaşların parasını çalan şüpheli tutuklandı

Siirt'te ATM'den para çekmeye çalışan vatandaşlara yardım etme bahanesiyle para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Siirt'te ATM'den para çekmeye çalışan vatandaşlara yardım etme bahanesiyle para çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 10 Mart'ta Güres Caddesindeki ATM'den para çekmeye çalışan A.Y'nin yardım bahanesiyle 2 bin lirasının, 18 Mart'ta da aynı yöntemle bir vatandaşın 700 lirasının çalınması üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, her iki olayı O.C.E'nin yaptığını belirledi.

Şüpheli düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen zanlı tutuklandı.

YORUMLAR
500
Siirt'te 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Siirt'te 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı Siirt'te apartmanın bodrum katında yakalanan şahıslar üzerinde uyuşturucu ele geçirildi Siirt'te apartmanın bodrum katında yakalanan şahıslar üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Asayiş Şube Müdürlüğü, Siirt, Mart, ATM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siirt'te yardım etme bahanesiyle vatandaşların parasını çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
12:34 Konyaaltı Belediyesi'nden işçilere rekor zam! En düşük günlük yevmiye 316 TL'ye yükseldi
12:22 Yangın çıkan apartmanda mahsur kalmıştı! Ağlayarak dua eden çocuk kurtarıldı
12:19 Gençlik nereye gidiyor böyle? Öğrencinin ders esnasında öğretmenine yaptığı hareket pes dedirtti
12:19 Amazon, Türkiye'de ilk lojistik üssünü kuruyor! 1000'den fazla kişiye istihdam yaratacak
12:15 Model sevgilisine şiddet uygulayan yönetmene 9 ay hapis cezası! Mahkeme çıkışı söylediği sözler tepki topladı
12:12 80 yaşındaki yaşlı kadına şiddet uygulayan bakıcı, kız kardeşi tarafından göç idaresinden kaçırıldı
12:11 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: Ukrayna'ya barış gücü göndermek Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmaya yol açabilir
11:52 Et ve Süt Kurumu Müdürü yüzde 48'lik zammın nedenini uzun kuyruklara bağladı!
11:22 Göztepe'yi satın almak isteyen Abramovich'le görüşmeler başladı!
11:09 23 Mart 2022 Çarşamba günü dolar/TL 14,82 seviyelerinde işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 13:03:21. #1.12#
SON DAKİKA: Siirt'te yardım etme bahanesiyle vatandaşların parasını çalan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement