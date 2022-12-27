Siirt'te yataktan düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Siirt'te yataktan düşen çocuk hayatını kaybetti

27.12.2022 22:23
Siirt'te yataktan düşen çocuk hayatını kaybetti

Siirt'te yataktan düşen 16 aylık çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.

Siirt'te yataktan düşen 16 aylık çocuk, hastanede yaşamını yitirdi.

Merkez Afetevler Mahallesi'ndeki bir sitede ailesiyle kalan Yasin Nas, yataktan düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Nas, ailesinin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bakımda tedavi gören Nas, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Nas'ın cenazesi, işlemlerinin ardından Şeyh Süleyman Mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: AA
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Siirt, Güncel, Son Dakika

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