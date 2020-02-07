Siirt'te yatırım yapmayı planlayan firmalarla bir araya gelindi - Son Dakika

Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA), Siirt'te yatırım yapmayı planlayan firmalarla bir araya geldi.



Siirt Yatırım Destek Ofisi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan DİKA Genel Sekreteri Yılmaz Altındağ, firmalara ajans olarak danışmanlık dahil tüm desteği sağlayacaklarını belirtti.



Siirt'in 6. Bölge teşvik kapsamında yer alan karlı bir pazar olduğunu belirten Altındağ, şöyle konuştu:

"Siirt yatırım için çok cazip bir yerdir. Bunu fırsata çevirmemiz gerekir. 6. bölge teşvik kapsamında yer alan Siirt'te devletin bir çok önemli teşvikleri var. Ajans olarak Organize Sanayi Bölgesi'nin alt yapısını güçlendirmeye yönelik desteğimiz var. Koşulları iyileştirilecek olan OSB'ye yatırımcılarımızı bekliyoruz. Yakın Orta Doğu pazarından yatırımcılarımızın çok daha fazla yararlanması gerekir. Firmalar yatırım öncesi mutlaka çok iyi ARGE çalışmaları yapmalıdır. Bizimle doğrudan temas kurmaları halinde yatırımcıların her türlü sorunlarıyla bizatihi ilgileneceğiz."

Firma temsilcileri de yatırım yapacakları alanlarla ilgili projelerini anlattı.



Toplantıya, Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Abdulkadir Demirhan, DİKA Siirt Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Ekrem Dirican ve yatırımcı kuruluşların temsilcileri katıldı.