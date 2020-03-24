Siirt'te yavru su samuru doğal ortamına bırakıldı - Son Dakika

Siirt'te yavru su samuru doğal ortamına bırakıldı

SİİRT - Siirt'te köylüler tarafından girdiği bahçede bulunan ve nesli tükenmekte olan su samuru, yeniden doğal ortamına bırakıldı.

Siirt'in Eruh ilçesi Aydoğmuş köyünde bahçeye giren nesli koruma altında olan yavru su samurunu yakalayan köylüler hayvanı yeniden doğal ortamına bıraktı. Köylülerin bu davranışı hayvanseverlerin takdirini kazandı.