Siirt'te yediemin otoparkından çekiciyle çalınan 32 araç Batman'da bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te yediemin otoparkından çekiciyle çalınan 32 araç Batman'da bulundu - Son Dakika

Siirt'te yediemin otoparkından çekiciyle çalınan 32 araç Batman'da bulundu

6 saat önce

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki yediemin otoparkından çekiciyle çalındığı belirlenen 32 araç Batman'da ele geçirildi.

Siirt'te yediemin otoparkından çekiciyle çalınan 32 araç Batman'da bulundu, System.String[]

Siirt'in Kurtalan ilçesindeki yediemin otoparkından çekiciyle çalındığı belirlenen 32 araç Batman'da ele geçirildi.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kurtalan ilçesinde bulunan yediemin otoparkından sahte belge düzenlenerek iki hafta önce çekici marifetiyle çalındığı belirlenen 32 aracın bulunması için çalışma başlatıldığı belirtildi.

Çalıntı araçların Batman merkeze bağlı Balpınar beldesi Seyrantepe Mahallesinde olduğunun tespit edildiği kaydedilen açıklamada, düzenlenen operasyonda 32 araca el konulduğu, bir şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

Kurtalan, Batman, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 12:28 Kaynak: AA
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