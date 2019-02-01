Siirt'te Yeni Doğan Bebeklere ve Annelerine "Sevgi Bohçası" Hediyesi
41 dakika önce
Siirt'te yeni doğan bebeklere ve annelerine "Sevgi bohçası" hediye edildi.
Siirt
'te yeni doğan bebeklere ve annelerine "Sevgi bohçası" hediye edildi. İl Sağlık Müdürlüğü
ve Türk Kızılayı
Siirt Şube Başkanlığı arasında imzalanan protokol gereği Siirt Devlet Hastanesi
'nde doğum yapan 100 anne ve bebeğine destek amaçlı içinde hijyen ve ihtiyaç malzemeleri bulunan paketler ile hayırseverler tarafından alınan bebek arabaları hediye edildi.
Siirt Devlet Hastanesi Başhekimi Sedat Yeşilbaş, yaptığı açıklamada, Kızılay ile yapılan iş birliğinin anlamlı bir ihtiyacı giderecek bir proje olduğunu söyledi.
Yeşilbaş, Kızılay yetkililerine ve hayırseverlere teşekkür etti.
Siirt Kızılay Şube Başkanı Yener Tanık ise yeni doğan anne ve çocuklarına yönelik başlatılan bağışçıların destekleriyle verilmiş olan sevgi bohçası paketlerinin dağıtımının devam ettiğini belirtti.
Tanık, hayırseverlerden gelen yardımlarla sevgi bohçası paketi yardımlarının devam edeceğini ifade etti.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:42 Kaynak: AA
Dalgın Annenin Otomobilde Unuttuğu Bebek Yarım Saat Sonra Kurtarıldı
Siirt'te Termal Su Aranırken Petrol Bulundu
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kentsel Dönüşüm Açıklaması: Gelin Bana Bildirin
2018 Yılında Dünyanın En Çok Altın Alan Ülkeleri Rusya ve Türkiye Oldu