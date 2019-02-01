Son Dakika Haberleri: Siirt'te Yeni Doğan Bebeklere ve Annelerine "Sevgi Bohçası" Hediyesi

Siirt'te Yeni Doğan Bebeklere ve Annelerine "Sevgi Bohçası" Hediyesi

41 dakika önce

Siirt'te yeni doğan bebeklere ve annelerine "Sevgi bohçası" hediye edildi.

Siirt'te Yeni Doğan Bebeklere ve Annelerine
Siirt'te yeni doğan bebeklere ve annelerine "Sevgi bohçası" hediye edildi.


İl Sağlık Müdürlüğü ve Türk Kızılayı Siirt Şube Başkanlığı arasında imzalanan protokol gereği Siirt Devlet Hastanesi'nde doğum yapan 100 anne ve bebeğine destek amaçlı içinde hijyen ve ihtiyaç malzemeleri bulunan paketler ile hayırseverler tarafından alınan bebek arabaları hediye edildi.


Siirt Devlet Hastanesi Başhekimi Sedat Yeşilbaş, yaptığı açıklamada, Kızılay ile yapılan iş birliğinin anlamlı bir ihtiyacı giderecek bir proje olduğunu söyledi.


Yeşilbaş, Kızılay yetkililerine ve hayırseverlere teşekkür etti.


Siirt Kızılay Şube Başkanı Yener Tanık ise yeni doğan anne ve çocuklarına yönelik başlatılan bağışçıların destekleriyle verilmiş olan sevgi bohçası paketlerinin dağıtımının devam ettiğini belirtti.


Tanık, hayırseverlerden gelen yardımlarla sevgi bohçası paketi yardımlarının devam edeceğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 02:42 Kaynak: AA

Kızılay, Siirt Devlet Hastanesi, Anne, Siirt, Güncel
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