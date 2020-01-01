Siirt'te yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi - Son Dakika
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Siirt'te yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

6 saat önce

Siirt'te 2020 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi.

Siirt'te 2020 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi.

Siirt Devlet Hastanesi'nde Sevcan ve Süleyman Ünlükaya çiftinin ikinci çocuğu Gülcesu saat 00.01'de, Gülbahar ve Hifzullah Demir çiftinin erkek çocuğu da 00.20'de dünyaya gözünü açtı.

Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Muhammed Siraç Güneş, yeni yılın ilk bebeklerinin sağlıklı olduğunu söyledi.

Çiftleri kutlayan Güneş, "2020 yılının ilk bebekleri dünyaya geldi. Yeni yılın tüm ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Baba Süleyman Ünlükaya ise yeni dünyaya gelen kız çocuğuna Gülcesu ismini verdiğini söyledi.i.

Siirt'te yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

Siirt Devlet Hastanesi, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 04:48 Kaynak: AA
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