Siirt'te yetim çocuklar için iftar programı
3 saat önce
Memur-Sen Siirt İl Temsilciliği ile Siirt Gönül Elçileri Derneği (Gönül-Der) tarafından yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi.
Memur-Sen Siirt İl Temsilciliği ile Siirt Gönül Elçileri Derneği (Gönül-Der) tarafından yetim çocuklar için iftar programı düzenlendi.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 11:52 Kaynak: AA
Bir okulun bahçesinde düzenlenen program Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Gönül-Der Başkanı Murat Coşar, tüm yetim ve kimsesiz çocukları yüce peygamberin bir emaneti olarak gördüklerini söyledi.
Kentteki kimsesiz ve yetim çocukların ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçları gibi gördüklerini aktaran Coşar, bu çalışmaya gönül veren, yetimi kendi öz yavrusu olarak bilip gecesini gündüzüne katan hayırseverlere teşekkür etti.
Programa, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, Memur-Sen İl Temsilcisi Murat Şeker, Eğitimci Prof. Dr. Cahit Epçaçan, Memur-Sen'e bağlı sendikaların başkanları ve yetimlerin yakınları katıldı.
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