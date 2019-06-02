Siirt'te yetimlere bayramlık
1 saat önce
Siirt UltrAslan taraftar grubu, "Yetimler Gülsün Dünya Gülsün" sloganıyla 27 yetime giysi yardımında bulundu.
Siirt
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 04:41 Kaynak: AA
UltrAslan taraftar grubu, "Yetimler Gülsün Dünya Gülsün" sloganıyla 27 yetime giysi yardımında bulundu.
Taraftar grubu başkanı Mesut Karanfil, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca tespit edilen 27 yetime giysi, ihtiyaç sahibi 17 aileye de gıda yardımında bulunduklarını belirterek, "Bu bayramda da sevinçlere ortak olduk. Çocukları mutlu ettiysek ne mutlu bize." dedi.
Çocuklar da yardımdan duydukları memnuniyeti dile getirdi.
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