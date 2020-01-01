Siirt'te yıkılan bina yan yattı-EK - Son Dakika
Son Dakika Güncel Siirt'te yıkılan bina yan yattı-EK - Son Dakika

Siirt'te yıkılan bina yan yattı-EK

6 saat önce

SİİRT'te, bir süre önce boşaltılan eski bina, yıkım çalışmaları sırasında yan yattı.

Siirt'te yıkılan bina yan yattı-EK, System.String[]

SİİRT'te, bir süre önce boşaltılan eski bina, yıkım çalışmaları sırasında yan yattı. Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan ve bir süre önce boşaltılan 4 katlı binanın yıkımına başlandı. Ancak bina bu sabah yürütülen yıkım çalışması sırasında çökerek, yan yattı. Durum polise bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, binanın üzerine devrildiği apartmanda yaşayanları tahliye etti. Çevrede güvenlik önlemleri alınırken, binanın yıkımı durduruldu.


Bahçelievler Mahallesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 05:41 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Siirt'te yıkılan bina yan yattı, yan binadaki vatandaşlar tahliye edildi
Şanlıurfa'da yoğun sis! Trafik durma noktasına geldi Arnavutköy'de kumaş fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı Meteoroloji'den birçok ile önemli uyarı! Sağanak ve kar yağışı geliyor

Son Dakika Haberleri
00:21 Kocaeli çarpışan iki otomobil hurdaya döndü - Son Dakika
00:06 Çarpışan iki otomobil hurdaya döndü - Son Dakika
00:06 Arazi anlaşmazlığı nedeniyle eniştesini öldüren kişi tutuklandı - Son Dakika
00:05 Şanlıurfa'da yoğun sis! Trafik durma noktasına geldi - Son Dakika
00:02 GÜNDEM ÖZETİ / 2 Ocak 2020 - Son Dakika
23:38 Arnavutköy'de kumaş fabrikasının depo bölümünde yangın çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 00:27:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Siirt'te yıkılan bina yan yattı-EK - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]