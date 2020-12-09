Depremde hasar gören evin yıkımına başlandı (3) - Son Dakika

Siirt'te, deprem sonrası yıkılma tehlikesi bulunan ve tahliye edilen 2 katlı evin yıkımına başlandı.
Alınan bilgiye göre, 3 Aralık'ta merkez üssü Kurtalan ilçesi olan 5 büyüklüğündeki depremde hasar gören Kooperatif Mahallesi Nihat Aykut Caddesi'ndeki Reşit Kutlu'ya ait 2 katlı evde çökme tehlikesi yaşandı.
Bunun üzerine evde kalan aileler binayı tahliye etti. İl Emniyet Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgede önlem aldı. Evin yıkılmasını önlemek amacıyla iş makineleriyle tedbir alındı.
Evin, belediye ekiplerince kontrollü olarak yıkımına başlandı.
Yıkım sırasında ev sakinleri gözyaşlarını tutamadı ve yıkımın durdurulmasını istedi.
Aile ile görüşmenin ardından bir süre ara verilen yıkım çalışması, yeniden başladı.
- Kaynak: AA
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