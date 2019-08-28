Siirt'te yılan sokması
1 saat önce
Siirt'te bahçede salatalık toplayan kızın parmağını yılan soktu.
Siirt Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:28 Kaynak: AA
'te bahçede salatalık toplayan kızın parmağını yılan soktu.
Alınan bilgiye göre, Pervari
ilçesinin Çukurköy
köyündeki evinin bahçesinde salatalık toplayan 17 yaşındaki Gülsen Güney'in parmağını yılan ısırdı.
Güney, yakınlarının yardımıyla Siirt Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
Son Dakika! FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu ailesiyle birlikte yakalandı Siyahi sunucu arkadaşını gorile benzetti, tepkiler sonrasında ağlayarak özür diledi Emine Bulut'un katil zanlısı 9 Ekim'de yargılanacak Fuhuş için anlaştığı trans bireyi bıçaklayan yaşlı adam hakkında karar verildi