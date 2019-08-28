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Siirt'te yılan sokması

1 saat önce

Siirt'te bahçede salatalık toplayan kızın parmağını yılan soktu.

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Siirt'te bahçede salatalık toplayan kızın parmağını yılan soktu.
Alınan bilgiye göre, Pervari ilçesinin Çukurköy köyündeki evinin bahçesinde salatalık toplayan 17 yaşındaki Gülsen Güney'in parmağını yılan ısırdı.

Güney, yakınlarının yardımıyla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çukurköy, Pervari, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 12:28 Kaynak: AA
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