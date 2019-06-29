Son Dakika Haberleri: Siirt'te yılanın ısırdığı adam tedavi altına alındı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Siirt'te yılanın ısırdığı adam tedavi altına alındı

1 saat önce

Siirt'in Baykan ilçesinde yılanın ısırdığı adam hastaneye kaldırıldı.

Siirt'te yılanın ısırdığı adam tedavi altına alındı, System.String[]
Siirt'in Baykan ilçesinde yılanın ısırdığı adam hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan vatandaşın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Baykan ilçesine bağlı Obalı köyünde çiftçilik yapan Ubeyt Dursun (35), bahçede çalıştığı esnada yılan soktu. Dursun, kendi imkanlarıyla Baykan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Dursun, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Siirt Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Dursun'un durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİİRT
Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 04:31 Kaynak: İHA
Baykan, Siirt, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Şanlıurfa'da meydan kavgası! İki aile sopa ve küreklerle birbirine girdi Çocuk parkında korku dolu anlar! Yılanlar duvardan çıktı 2 milyon TL'lik servetini internetten tanıştığı kadına bıraktı! Nikahtan bir gün sonra zehirlendi Kaza sonrası turistin yaptığı 'pes artık' dedirtti!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.6.2019 18:11:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siirt'te yılanın ısırdığı adam tedavi altına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]