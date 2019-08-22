Son Dakika Haberleri: Siirt'te yılanın ısırdığı genç yaralandı
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Siirt'te yılanın ısırdığı genç yaralandı

1 saat önce

Siirt'te bahçede çalıştığı esnada yılanın ısırdığı bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Siirt'te yılanın ısırdığı genç yaralandı, System.String[]

Siirt'te bahçede çalıştığı esnada yılanın ısırdığı bir kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Edinilen bilgiye göre olay, Siirt'in Eruh ilçesine bağlı Gönülaldı köyünde meydana geldi. Bahçede çalıştığı esnada yılanın ısırdığı 19 yaşındaki Bünyamin Batur yaralandı. Batur, haber verilmesiyle olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - SİİRT

Siirt, Eruh, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 02:37 Kaynak: İHA
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