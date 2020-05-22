Siirt'te yılda 1 milyon turist ağırlayan türbe korona virüs nedeni ile sessizliğe büründü - Son Dakika

Siirt'te yılda 1 milyon turist ağırlayan türbe korona virüs nedeni ile sessizliğe büründü

SİİRT - Siirt'te korona virüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatılan İsmail Fakirullah hazretleri ve öğrencisi İbrahim Hakkı hazretlerinin mezarlarının bulunduğu türbe ve bahçesi sessizliğe büründü.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler uygulanmaya devam ediyor. Bu kapsamda, geçtiğimiz dönemlerde yılda bir milyona yakın turistin ziyaret ettiği İsmail Fakirullah hazretleri ve öğrencisi İbrahim Hakkı hazretleri türbe ve bahçesi sessizliğe büründü. Yılda 1 Milyon ziyaretçi ağırlayan tarihi ve turistik mekan, salgının sona ermesiyle eski günlerine dönmeyi bekliyor.

Korona virüs nedeniyle ilçenin tarihi mekanlarının boş kaldığını belirten Kemal Gültekin adlı vatandaş, mekanların, kısıtlamanın sona ermesiyle eski günlerine geri döneceğini söyledi. Gültekin, "Kısıtlamalardan dolayı mezarlıklara gidemiyoruz. Buradan duamızı yapacağız. Allah Kabul etsin" dedi.