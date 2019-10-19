Son Dakika Haberleri: Siirt'te yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan çocuk öldü
Son Dakika Güncel Siirt'te yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan çocuk öldü

Siirt'te yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan çocuk öldü

1 saat önce

Siirt'in Şirvan ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan çocuk hastanede hayatını kaybetti.

Siirt'te yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan çocuk öldü, System.String[]

Siirt'in Şirvan ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan çocuk hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Cevizlik köyü Bombat mezrasında ikamet eden 12 yaşındaki Abdullah Saban, evin bahçesinde oynadığı sırada yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan Saban, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Şirvan, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:55 Kaynak: AA
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