Siirt'te yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan çocuk öldü
1 saat önce
Siirt'in Şirvan ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan çocuk hastanede hayatını kaybetti.
Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 04:55 Kaynak: AA
Siirt'in Şirvan ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralanan çocuk hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Cevizlik köyü Bombat mezrasında ikamet eden 12 yaşındaki Abdullah Saban, evin bahçesinde oynadığı sırada yıldırım düşmesi sonucu ağır yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siirt Devlet Hastanesine kaldırılan Saban, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Denizli boşanmak istediği eşi cezaevinden çıkan kadın ölmek istemiyorum Cinsiyet değiştiren oyuncu Rüzgar Erkoçlar, karısıyla çocuk sahibi olmak istediklerini duyurdu İngiltere Parlamentosu, yeni Brexit anlaşması oylamasının ertelenmesine karar verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan asker selamı verdi